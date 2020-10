Area Contaminata #55

Nella puntata #55 di Area Contaminata, Alberto Simoni presenta una serie di novità pubblicate negli ultimi mesi, in ambito indie rock, post-punk e punk rock.

Playlist

PJ Harvey – To Bring You My Love (Demo)

Throwing Muses – Dark Blue

Thurstone Moore – Hashish

The Psychedelic Furs – No One

Ganser – Bad Form

The Wolfhounds – Can’t See The Light

Fontaines D.C. – A Lucid Dream

Idles – Reigns

The Cool Greenhouse – Alexa!

Girls In Synthesis – Coming Up For Air

Bob Mould – Next Generation

X – Alphabetland