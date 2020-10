Area Contaminata #54

La puntata #54 di Area Contaminata si apre con il remix di Burial del nuovo singolo di Charles Webster, dopodichè si sviluppa attraverso sonorità techno nelle sue varie forme, con veterani come Jeff Mills e Surgeon ed emergenti quali Waon-P e Tribe Of Colin.

Playlist

Charles Webster feat. Ingrid Chavez – The Spell (Burial Remix)

The Beneficiaries – Metallic Stars

Millsart – Phoenix Rising

Waon-P – Lisson / Surgeon – Place Of Angels /

Tribe Of Colin – Mount Zion