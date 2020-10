Area Contaminata #52

Psichedelia, space pop, elettronica vintage e ambient sono gli ingredienti musicali della puntata #52 di Area Contaminata, condotta come sempre da Alberto Simoni.

Playlist

Moon Duo – A Little Way Different

The Flaming Lips – Will You Return/When You Come Down

Belbury Poly – Root And Branch

Plone – Watson’s Telescope

Cavern Of Anti Matter – Mannequin Music

Jonnine – I Chase You Like Light On A Sundial

Thibault – Chatty Cathy

Richard Norris – Earth

Locust – Let Me See