Area Contaminata #53

La puntata #53 di Area Contaminata è interamente dedicata a Power Corruption And Lies, secondo album dei New Order, datato 1983, del quale è appena uscito un box set celebrativo. Uno dei dischi più importanti degli anni ’80, perfetta sintesi tra post-punk ed elettronica, dove le chitarre si mescolano perfettamente con i sequencer e i synth. Power Corruption And Lies ha messo insieme gli elementi che hanno definito il suono dei New Order a venire e a 37 anni dalla sua uscita suona ancora fresco come allora.

Playlist

New Order – Age Of Consent (2020 Remaster)

New Order – The Village (Writing Session Recordings 1982)

New Order – Ecstasy (Writing Session Recordings 1982)

New Order – Your Silent Face (2020 Remaster)

New Order – 586 (Writing Session Recordings 1982)

New Order – 586 (John Peel Session – June 1982)

New Order – Thieves Like Us (New York Demo #1 – 1983)

New Order – Blue Monday (Writing Session Recordings 1982)

New Order – Leave Me Alone (2020 Remaster)