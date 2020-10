Area Contaminata #51

Puntata #51 di Area Contaminata che si sviluppa tra suoni dub, elettronici e industrial. Tra le proposte segnaliamo i nuovi lavori di Jay Glass Dubs, Holy Tongue e Vladislav Delay, un trio di uscite targate Downwards e, in chiusura, una versione inedita di una traccia dei Coil.

Playlist

Gaudi with Dennis Bovell – Secret Service Dub

Jay Glass Dubs – One Hundred Seven

Glok – Exit Through The Skylight (Jay Glass Dubs reboot)

Holy Tongue – Misinai

Robin Stewart – Marsupial

Vladislav Delay, Sly Dunbar, Robbie Shakespeare – (520)

Vladislav Delay – Raakile

My Disco – Equatorial Rainforests Of Sumatra (CUB remix)

Mønic – Solar Enemy

Slow White Fall – The Golden Lunatic Ascending

Coil – I Don’t Want To Be The One (Early mix)