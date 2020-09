Area Contaminata #50

Area Contaminata raggiunge il traguardo della puntata #50, che vede come principali protagonisti i nuovi lavori di Tricky e Luke Vibert. La prima parte della trasmissione è dedicata a sonorità downtempo, nella seconda invece, le ritmiche si fanno più serrate con la drum and bass di artisti quali: Christoph de Babalon, Pessimist e Foul Play.

Playlist

The Gaslamp Killer – Moving On

Tricky – Close Now

Tricky – Lonely Dancer (ft. Anika)

Dijit – Morra (ft. SD)

Run The Jewels – The Ground Below (instrumental)

Paul Blackford – Betamax

Luke Vibert – Deep Tapes

Luke Vibert – Beef

Luke Vibert – Ready

Christoph de Babalon – Webs Of Wraith

Pessimist – Love In The Jungle

Foul Play – The Alchemist