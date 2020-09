Area Contaminata #49

Area Contaminata ritorna dopo la pausa estiva con la puntata #49, nella quale Alberto Simoni propone una serie di tracce dalle quali emerge ancora da protagonista, nonostante la sua recente scomparsa, la figura di Andrew Weatherall. Nella seconda parte della trasmissione spazio ad alcuni nomi storici della new wave elettronica anni ’80 come Dave Ball (del quale è stata pubblicata recentemente l’autobiografia), New Order e The The, entrambi usciti con nuovi singoli. In chiusura, un ricordo di Simeon Coxe e dei suoi Silver Apples.

Playlist

Fjordfunk – It’s All Black (Hardway Bros Meets Monkton Uptown

Glok – Cloud Cover (Andrew Weatherall Remix)

The Woodleigh Research Facility – Downhill ft. Joe Duggan

Future Sound Of London – Papua New Guinea (Andrew Weatherall Mix) (Edit)

Daniel Avery – Lone Swordsman

Dave Ball – Nighthawks

New Order – Be A Rebel

The The – I Want 2 B U

Silver Apples – Lovefingers