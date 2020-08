Area Contaminata #48

L’episodio #48 di Area Contaminata, ultimo prima della pausa estiva, si apre con un ricordo della vocalist Denise Johnson e prosegue con una serie di novità in ambito elettronico, tra le quali spicca il nuovo album del pioniere del synth-pop, Mr. John Foxx, con il suo gruppo The Maths.

Playlist

Primal Scream – Screamadelica (Denise Johnson R.I.P.) /

The Woodleigh Research Facility – There Was A Glow /

Pye Corner Audio – Self Synchronise /

Blancmange – This Is Bliss /

John Foxx And The Maths – My Ghost /

John Foxx And The Maths – The Dance /

The Vacant Lots – Fracture /

Soft Cell – Metro Mr X /