Area Contaminata #46

La puntata #37 di Area Contaminata si caratterizza per le sonorità elettroniche in chiave dance, tra nu-disco, balearic, house e idm.

Playlist

The Primitive Painter – Invisible Landscapes /

The Grid – Floatation (Special Request edit by Richard Norris) /

Duncan Gray – St. Paul’s /

Andrew Weatherall – March Violets /

The Long Champs – The Skriker /

Black Devil Disco Club – Six Six Sex /

Jono Ma, Itsi, Stella Mozgawa, Jonti, Ewan Pearson, Nick Maybury – Neon Lights (In Homage)