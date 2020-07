Area Contaminata #44

Sulla scia degli eventi accaduti nelle ultime settimane e delle rivendicazioni del movimento Black Lives Matter, la puntata #44 di Area Contaminata presenta una serie di novità e ristampe di artisti black conscious, spaziando tra jazz, spoken word, hip hop, reggae, dub e jungle.

Playlist

The Positive Force with Ade Olatunji – Praise Song

Gil Scott-Heron – I’ll Take Care Of You (A Reimagining by Makaya McCraven)

Ghostpoet – Rats In A Sack

Run The Jewels – A Few Words For The Firing Squad (Radiation)

Nas – The World Is Yours

Public Enemy – State Of The Union (STFU)

The Specials – B.L.M.

From The Specials Aka Neville Staple Band – Lockdown

Rastafari Syndicate – Jah Love Is Universal

Babylon Timewarp – Durban Poison