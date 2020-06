Area Contaminata #43 presenta novità discografiche in ambito elettronico, tra artisti già affermati come Four Tet, Nathan Fake, Pye Corner Audio ed altri da scoprire, quali K-Lone, Dalham, Craven Faults e Hvsband.

Playlist

K-Lone – Bluefin

Boc Scadet – Sel Alterat

Craven Faults – Deipkier

Roll The Dice & Alessandro Cortini – Hydra

Dalham – Arkon

Pye Corner Audio – Weather The Storm

Hvsband – Lonely Blood

Nathan Fake – Ezekiel

Four Tet – Love Salad