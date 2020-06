Area Contaminata #42

L’episodio #42 di Area Contaminata è dedicato ai suoni shoegaze ed in particolare alla label londinese Sonic Cathedral, che nel 2019 ha lanciato un Singles Club, abbonamento che prevedeva l’uscita di undici 7”, tra nomi nuovi, quali Mark Peters, Perfect Body, Topographies ed artisti già affermati come Andy Bell e Slowdive. A completare la puntata, brani di Ultra Vivid Scene, Ulrich Schnauss, Pale Saints, Diiv e My Bloody Valentine.

Playlist

Andy Bell – Plastic Bag

Mark Peters – Box Of Delights (Maps Remix)

Bdrmm – A Reason To Celebrate (Glok Remix)

Ultra Vivid Scene – Mercy Seat

Ulrich Schnauss – A Letter From Home

Perfect Body – Melting Trees (Part.1)

Topographies – Cherry Blossom

Pale Saints – Sight Of You (Original Woodhouse Studio Version)

Diiv – Between Tides (Instrumental)

Slowdive – Golden Hair (Live – Part.1)

My Bloody Valentine – Sometimes