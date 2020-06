Area Contaminata #41

Novità, ristampe e un paio di ripescaggi dal passato, sono gli ingredienti dell’episodio #41 di Area Contaminata, dedicato a sonorità synthwave, ebm e industrial-techno. Tra i protagonisti della puntata segnaliamo in particolare: John Foxx And The Maths, The The, Augustus Muller, Phase Fatale e soprattutto Regis, il quale torna a pubblicare un album a 19 anni di distanza dal precedente.

Playlist

Dva Damas – Dance Song (This Is Not A)

Ceramic Hello – The Diesquad

John Foxx And The Maths – Howl

Ultravox – I Can’t Stay Long

The The – Planetarium

Bourbonese Qualk – Headstop

Regis – The Blind Departing

Augustus Muller – Taste Of Metal

Phase Fatale – De-Patterning

Front 242 – Headhunter V. 3.0

Guilt Attendant – Imminent Unraveling

Alternative TV – Rebel Proof Glass