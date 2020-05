Area Contaminata #40

La puntata #40 di Area Contaminata ruota nuovamente intorno alla figura di Andrew Weatherall, del quale, nonostante la recente scomparsa, continuano ad essere pubblicati lavori postumi, frutto delle sessions quotidiane nel Facility 4 studio, registrate assieme alla sua storica partner musicale Nina Walsh, con la quale condivideva il progetto The Woodleigh Research Facility.

La trasmissione si completa con una serie di tracce ALFOS oriented, di artisti che continuano a ritenere Weatherall, una fonte inesauribile di ispirazione.

Playlist

Duncan Gray – Chips With Everything

The Woodleigh Research Facility – Calm Before The Storm

Puma And The Dolphin – Nuances

Andrew Weatherall – The Moton 5

Chinaski and Curses – Forever (Zillas On Acid Remix)

Eliezer – Acid Akko (feat. Raphael)

Red Axes – They Game

The Woodleigh Research Facility – Lockdown 01 (Low Swing Duster)