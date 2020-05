Area Contaminata #38 + #39 (Post-Punk and Dub In The Area)

Psichedelia, post-punk e synth wave sono le sonorità oggetto della puntata #38 di Area Contaminata, che ritorna nella classica formula con novità e ristampe.

Nuovi album per: The Dream Syndicate, Primo, Deeper, Facs, Hallelujah!, Cold Beat, Analytica e Adult. Su formato 7” invece, i nuovi singoli di Qlowski e Low Life. Completano la puntata le ristampe di Simon Bonney, Rowland S. Howard e Cocteau Twins, nonché un’anticipazione dall’album d’esordio di Coriky, il nuovo progetto di due ex componenti dei Fugazi.

Playlist

The Dream Syndicate – The Longing

Simon Bonney – Eyes Of Blue

Rowland S. Howard – White Wedding

Primo – Best and Fairest

Coriky – Clean Kill

Deeper – V.M.C

Facs – Boy

Low Life – Catholic Guilt

Qlowski – Ikea Youth

Hallelujah! – Minipony

Cold Beat – Gloves

Analytica – Submission

Cocteau Twins – Blind Dumb Deaf

ADULT. – Don’t Reduce Me

La puntata #39 di Area Contaminata si apre con un doveroso omaggio a Dave Greenfield, leggendario tastierista degli Stranglers, scomparso lo scorso 3 maggio a causa del Covid-19. Prendendo spunto dalla mostra intitolata “Dub London”, che si sarebbe dovuta inaugurare venerdi 8 maggio al Museum Of London e al momento posticipata per i noti motivi, Alberto Simoni ripercorre l’influenza che il dub ha avuto sulla scena post-punk britannica di fine anni ‘70 e di come il suono inventato da King Tubby sia tuttora fonte di ispirazione e sperimentazione per molti nuovi artisti.

Playlist

The Stranglers – The Raven (1979)

Theatre Of Hate – Incinerator (C-19 Remix) (1981/2020)

Killing Joke – Turn To Red (In Dub) (1979/2020)

The Pop Group – 3:38 (1979)

Vivien Goldman – Private Armies (1981)

Jay Glass Dubs vs Guerilla Toss – Skull Dub (2017)

Rer Repeter – Principles Unknown (2020)

Robin Stewart – Time Travel (2020)

Ossia – Red X (2015)

African Head Charge – Dervish Dub (2020)