Area Contaminata #37 Uk industrial music 1978-1986 reissues 2019

Nella puntata #37 di Area Contaminata, Alberto Simoni presenta una serie di ristampe uscite nel corso del 2019, in ambito di musica industrial.

È sorprendente come questi pezzi, pubblicati originariamente tra il 1978 e il 1986, suonino ancora attuali e siano adeguati a fungere da ideale colonna sonora dei tempi che stiamo vivendo.

Playlist

Throbbing Gristle – Hamburger Lady

Cabaret Voltaire – Part 1

Two Daughters – Sad Horizons

Dome – Ar-Gu

Colin Potter – 500.001 Blades Of Grass

Chris and Cosey – The Giants Feet

Bourbonese Qualk – Freefall

Nocturnal Emissions – Revolution Baby

Zoviet France – Rattle Stick Cruss