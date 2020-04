Area Contaminata #35 + #36

Puntata speciale di Area Contaminata nata quasi per caso, in quanto l’intenzione iniziale era quella di raccontare l’ultimo concerto al quale Alberto Simoni ha assistito in questo terribile 2020, ovvero il live degli Zounds, per poi passare, come di consueto, alle novità discografiche. Al contrario, riascoltando l’album d’esordio della formazione di Steve Lake è nata l’idea di ripercorrere la scena anarcho-punk nata nel Regno Unito alla fine degli anni ’70, fino ad arrivare ai giorni nostri, con l’ultimo lavoro di Steve Ignorant, storica voce dei Crass.

Playlist

Crass-Big A Little A

Zounds-This Land

Rubella Ballet-Octave Cycle

Subhumans-Subvert City

Flux Of Pink Indians-T.V. Dinners/

The Mob-Cry Of A Morning/

Conflict-The Serenade Is Dead/

Rudimentary Peni-Better Not Born/

The Astronauts-The Nurse/

Radical Dance Faction-Babylon/

Chumbawamba-Homophobia/

Steve Ignorant with Paranoid Visions-Changing Times/

Steve Ignorant’s Slice Of Life-Don’t Turn Away

Area Contaminata #35

Area Contaminata con l’episodio #36 torna a presentare novità e ristampe targate 2020.

Sonorità molto rilassate tra ambient, chill out e downtempo, con proposte di artisti italiani, quali: Alessandro Cortini in compagnia di Daniel Avery, LF58, Fera, Gigi Masin e Don Karate. Non manca la rappresentanza straniera con Alva Noto che si cimenta con un classico della new wave, Function, Nightmares On Wax, Nyx Nótt ed in chiusura Gang Starr.

Playlist

Alva Noto – A Forest /

Daniel Avery + Alessandro Cortini – Illusion Of Time /

LF58 – Rituale /

Fera – Caliber Harp /

Function – Zahlensender (ssb) /

Gigi Masin – Bellamore /

Nightmares On Wax – Night’s Introlude /

Nyx Nótt – Shirley Jackson On Drums /

Don Karate – Ice Age /

Gang Starr – Jazz Thing (Movie Mix) /