Area Contaminata #34

Area Contaminata torna dopo qualche settimana di assenza, con la puntata #34 registrata forzatamente in modalità “casalinga”. Alberto Simoni, dopo le puntate tributo ad Andrew Weatherall, ritorna a proporre novità discografiche, dai suoni cosmici di Craven Faults, Kl(aus) e Trees Speak ai due album d’esordio di CS + Kreme e Nyx Noxx, che già si candidano ai posti alti delle classifiche di fine anno, per concludere con il 12” postumo di Weatherall ed una traccia inedita di African Head Charge.

Playlist

Craven Faults – Cupola Smelt Mill

Kl(aus) – Mammatus Clouds Over Saskatchewan

Trees Speak – Octave Cycle

CS + Kreme – Slug

Nyx Nott – The Prairie

Andrew Weatherall – End Times Sound

African Head Charge – Peace And Happyness