Area Contaminata #33

La puntata #33 di Area Contaminata presenta la seconda parte del tributo ad Andrew Weatherall, scomparso prematuramente lo scorso 17 febbraio, dedicata alle sue produzioni con i vari moniker quali: Sabres Of Paradise, Two Lone Swordsmen, The Asphodells, The Woodleigh Research Facility, Fort Beulah N.U., oltre a quelle firmate con il suo nome e cognome. Conduzione a cura di Alberto Simoni e Morra.

E come diceva il Maestro al termine delle sue trasmissioni radiofoniche: “Don’t let the grubby little opportunists get you down”.

Playlist

The Sabres Of Paradise – Tow Truck /

Two Lone Swordsmen – Neuplex /

Andrew Weatherall – Feathers /

Andrew Weatherall – Fail We May, Sail We Must /

Two Lone Swordsmen – Sex Beat /

The Asphodells – A Love From Outer Space (Version 2) /

The Woodleigh Research Facility – In Vocation A.O.S. /

Fort Beulah N.U. – 005 /

The Sabres Of Paradise – Smokebelch II (Beatless Mix)