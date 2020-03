Area Contaminata #32

La puntata #32 di Area Contaminata presenta la prima parte del tributo ad Andrew Weatherall, scomparso prematuramente lo scorso 17 febbraio. Il Maestro è stato una fonte inesauribile di ispirazione per Alberto Simoni, conduttore di Area Contaminata, nonchè il più grande remixer di tutti i tempi. Ascoltando questa trasmissione, che pure rappresenta una minima parte della sua vastissima produzione, è facile capire il perchè.

RIP Andrew.

Playlist

Primal Scream – Loaded (Produced by Andrew Weatherall)

Finitribe – 101 (Sonic Shuffle Edit) (Andrew Weatherall Remix)

My Bloody Valentine – Soon (The Andrew Weatherall Mix)

Fuck Buttons – Sweet Love For Planet Earth (Andrew Weatherall Remix)

Wooden Shjips – Crossing (Andrew Weatherall Remix)

Villalobos – Dexter (Two Lone Swordsmen Remix)

Mike Garry & Joe Duddell – St.Anthony: An Ode To Anthony H.Wilson (Andrew Weatherall Remix)

BP Fallon & David Holmes – Henry McCullough (Andrew Weatherall Remix)