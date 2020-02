Area Contaminata #31

La puntata #31 di Area Contaminata presenta nuove uscite e ristampe in ambito techno, house, idm e ambient. Conduzione a cura di Alberto Simoni.

Playlist

The Woodleigh Research Facility – Birthday Three

LFO – LFO (The Leeds Warehouse Mix)

Coil – Nasa-Arab

The Idealist – The Energy

Global Communication – 8.07

Karl Lindh – Med Bransle Av Karlek

HTRK – Over The Rainbow

Paul Weller – Rejoice