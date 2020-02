Area Contaminata #30

La puntata #30 di Area Contaminata presenta nuove uscite e ristampe in ambito post-punk e synthwave. Conduzione a cura di Alberto Simoni.

Playlist

The Psychedelic Furs – Don’t Believe

Wire – Cactused

Atom – I Used to Win

Aviador Dro – Nuclear, Sì

Gang Of Four – To Hell With Poverty (live at Barbican 24-09-05)

Maximum Joy – Let It Take You There

Hygiene – Sick Man Of Europe

Italia 90 – An Episode

Droids Blood – Be Free

Girls In Synthesis – Pressure

Severed Heads – Book

The Anti-Group – Broadcast Test (Transmission 1)