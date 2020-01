Area Contaminata #28 + #29

La puntata #28 di Area Contaminata si caratterizza per la presenza esclusiva di artiste donne che si muovono in ambito di sonorità minimal wave, krautrock ed elettroniche.

Playlist

Gavilan Rayna Russom – Kemmer (ft. Cosey Fanny Tutti)

Htrk – Mentions

Jonnine – You Can Leave The Vampires

Fabulous Diamonds – Forever Turned

Fenella – Battle

Miaux – Lunar Surface

Iona Fortune – Xiao Chu

Cate Le Bon & Bradford Cox – Secretary

Carla Dal Forno – Blue Morning

Dry Cleaning – Magic Of Meghan

Raime, Hiro Kone, Rrose e You Hung sono alcuni dei protagonisti della puntata #29 di Area Contaminata, dedicata ad uscite discografiche di fine 2019 in ambito techno, industrial ed ebm. Conduzione a cura di Alberto Simoni.

Playlist

Function – Sagittarius A (Right Ascension)

Aashtma – The Task

Raime – Belly

Zonal – S.O.S.

Rrose – Columns

Hiro Kone – Shatter The Gangue Of Piety

Tv. Out – Morning Light

You Hung – The Truth Was Different (live)