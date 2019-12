Area Contaminata #27

Area Contaminata

Area Contaminata è una trasmissione in onda su Neu Radio, dedicata alle nuove uscite e alle ristampe in ambito di musica elettronica, post-punk, techno, dub, industrial, ambient, psichedelia…Area Contaminata è alla continua ricerca di nuovi suoni, senza dimenticare il passato, con l’intenzione di abbattere il concetto di confine tra i diversi generi musicali.Area Contaminata è un programma non adatto ai puristi abituati a categorie prestabilite.Area Contaminata è condotta da Alberto Simoni, dj radiofonico dal 1990, prima di Radio Città 103 (poi diventata Radio Città Fujiko), successivamente, dal 2010 al 2017, di Radio Città del Capo e dal 2018 di Neu Radio