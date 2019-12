Area Contaminata #26

Puntata #26 di Area Contaminata a cura di Alberto Simoni, dedicata alle nuova uscite in ambito elettronico. Tra le proposte segnaliamo il ritorno di Andy Stott e Richard Fearless, oltre ai tre 12″ pubblicati dalla Berceuse Heroique, rispettivamente di Logos, Jay Glass Dubs e Ossia.

Buon ascolto.

Playlist

Boreal Massif – “The Brink Of Extinction” (Pessimist Productions)

Andy Stott – “Dismantle” (Modern Love)

The iDEALIST – “Say Yes To Dub” (iDEAL Recordings)

Logos – “Dust” (Berceuse Heroique)

Jay Glass Dubs – “Das Ding An Sich” (Berceuse Heroique)

Ossia – “Crowd Psychology” (Berceuse Heroique)

Lucid Dreams – “Totemism” (Stone Tapes)

Richard Fearless – “Broken Beauty” (Drone)