Area Contaminata #25

La puntata #25 di Area Contaminata condotta da Alberto Simoni spazia dal doom degli OM all’elettronica di Tribe Of Colin e Tunes Of Negation (nuovo progetto di Shackleton), passando per l’industrial e il dub di Swans, Zonal e Scorn e la dark ambient di Deathprod e Xvarr.

Buon ascolto.

Playlist

Om – “Cremation Ghat II (BBC Radio 1 Session)” (Drag City)

Swans – “It’s coming It’s real” (Young God)

Zonal – “In a Cage (ft.Moor Mother)” (Relapse)

Scorn – “Talk Whiff (ft.Jason Williamson)” (Ohm Resistance)

Deathprod – “Occultation 6” (Smalltown Supersound)

Xvarr – “Past Masters” (Good Morning Tapes)

Tribe Of Colin – “Paradise Lost” (Honest Jon’s)

Tunes Of Negation – “Nowhere Ending Sky” (Cosmo Rhythmic)