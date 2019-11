Area Contaminata #24

Puntata #24 di Area Contaminata a cura di Alberto Simoni con protagonisti dei veterani della musica elettronica come 808 State, Stephen Mallinder e Underworld, alternati a nomi nuovi come Biochip e Kallista Kult. Una particolare menzione per la compianta Caroline K e la ristampa della splendida “Don’t Believe It’s Over”.

Buon ascolto.

Playlist

808 State – “Skylon” (808 State)

Biochip – “Frame Shift” (Central Processing Unit)

Stephen Mallinder – “Um Dada” (Dais)

Underworld – “This Must Be Drum Street” (Smith Hyde Productions)

Caroline K – “Don’t Believe It’s Over” (Mannequin)

Jane Weaver – “Slow Motion (Loops Variation)” (Fire)

Kallista Kult – “When I Splice Into You” (A Colourful Storm)

Carla Dal Forno – “So Much Better” (Ballista)