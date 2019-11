Area Contaminata #22

Puntata #22 di Area Contaminata che si muove tra sonorità elettroniche, sperimentali, jazz e psichedeliche. Tra gli artisti segnaliamo gli italiani Valentina Magaletti e Alessandro Cortini, Portico Quartet, Stereolab, Ashtray Navigations, L’épée…

Playlist

Valentina Magaletti & Julian Sartorius – “Micro Tormento” (Marionette)

Laurence Pike – “Drum Chant” (Leaf)

Tomaga & Pierre Bastien – “Bandiera di Carta” (Other People)

Stereolab – “The Flower Called Nowhere (instrumental)” (Duophonic/Warp)

Portico Quartet – “Gradient” (Gondwana)

Ashtray Navigations – “Blue Creusement” (Memoirs Of An Aesthete)

Alessandro Cortini – “Let Go” (Mute)

Moon Duo – “Fever Night” (Sacred Bones)

L’épée – “Ghost Rider” (A)