Area Contaminata #21

La puntata #21 di Area Contaminata presenta la consueta alternanza di novità discografiche e ristampe in ambito di musica elettronica, synth wave, post-punk e indie rock.

Playlist

Four Tet – “Anna Painting” (Text)

Floating Points – “LesAlpx” (Ninja Tune)

Broken English Club – “Grey Windows” (L.I.E.S)

Vox Lox – “Now, We’re Ready To Spned” (Born Bad)

Curses – “Sordo” (Hoga Nord)

Fad Gadget – “The Box” (Mute)

Cabaret Voltaire – “She Loved You” (Mute)

Normil Hawaiians – “Martin” (Upset! The Rhythm)

Section 25 – “Girls Don’t Count” (Factory Benelux)

B Boys – “Cognitive Dissonance” (Captured Tracks)

Sebadoh – “Celebrate The Void” (Fire)

Pixies – “Graveyard Hill” (BMG)

Fly Pan Am – “Bleeding Decay” (Constellation)

Purple Mountains – “All My Happiness is Gone” (Drag City)

Anni Hogan – “Ghosts Of Soho” (Cold Spring)