Area Contaminata #200

La puntata #200 di Area Contaminata è interamente dedicata alla club night di culto A Love From Outer Space (ALFOS), lanciata nel 2010 da Andrew Weatherall e Sean Johnston. In occasione del quindicesimo anniversario e trascorsi cinque anni dalla scomparsa di Weatherall, è stata pubblicata una compilation curata dallo stesso Johnston, le cui tracce, in parte inedite, sintetizzano quello che ormai viene comunemente definito il suono ALFOS.

Tracklist

The Asphodells – A Love From Outer Space / Daniele Baldelli & DJ Rocca – Complotto Geometrico (Andrew Weatherall Remix) / Hardway Bros – Mania Theme (Andrew Weatherall Remix) / Cisco Cisco – If You Want Me (Jay Shepheard Remix) / Duncan Gray – Gone & Forgotten (feat. Dominic Silvani) / Phil Kieran – Find Love (Andrew Weatherall Remix) / Brioski – Calling 626 (Edit) / Andy Bell – I’m in Love … (Justin Robertson’s Deadstock 33s Remix)

