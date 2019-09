Area Contaminata #20

Torna Area Contaminata con la puntata #20 e la consueta dose di novità discografiche e ristampe in ambito di musica elettronica, post-punk, dub e ambient.

Buon ascolto.

Carter Tutti Void – “3.2” (Conspiracy International)

Follakzoid – “III” (Sacred Bones)

Ride – “Repetition” (PIAS)

Working Men’s Club – “Teeth” (Heavenly)

The Murder Capital – “For Everything” (Human Season)

New Model Army – “Never Arriving” (Attack Attack)

Tunnelvision – “Watching The Hydroplanes” (Factory Benelux)

Siouxsie And The Banshees – “Metal Postcard” (Polydor)

Massive Attack – “Metal Banshee (Mad Professor Mix One)” (Virgin)

Lee “Scratch” Perry – “Makumba Rock” (On-U Sound)

Yabby You Meets King Tubby – “Dub Of Jerusalem” (Pressure Sounds)

Flame 2 – “Dive” (Pressure)

Kevin Richard Martin – “Too Much” (Room 40)

Biosphere – “Fjolhogget” (Biophon)