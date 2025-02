Area Contaminata #199

Sonorità folk, psychedelic, dream pop ed electronic nella puntata #199 di Area Contaminata, con protagoniste in particolare le voci femminili.

Tracklist

Tess Parks – Running Home To Sing / Clinic Stars – I Am The Dancer / Broadcast – Ominous Cloud (Demo) / Tomaga – Alphabet Of Night / Melos Kalpa – Drifter / Great Area – Light Decline / Lucinda – Strobe / Voice Actor & Squu – Lust Is Stronger Than Us / Tristwch Y Fenywod – Blodyn Gwyrdd / Tristwch Y Fenywod – Y Trawsnewidiad / The Legendary Pink Dots – So Lonely In Heaven

