Sonorità oscure e claustrofobiche nella puntata #197 di Area Contaminata, tra post-industrial e dark ambient, con: T.A.G.C., The Stranger of the Swamp, Germ Lattice, Throbbing Gristle, Eftergift, UEVPD e Omit.

Tracklist

T.A.G.C. – Neurological Engineering / The Strangler of the Swamp – Gey Up (Ripley Sucks) / Germ Lattice – Judas Gap / Throbbing Gristle – Wotwududo (Single Version) / Eftergift – Minnersmarket / UEVPD – II / Omit – Dipvoid

About Area Contaminata