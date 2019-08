Area Contaminata #19

I nuovi lavori di nomi noti quali Jeff Mills, Thom Yorke e Jarvis Cocker e meno noti come Komodo Kolektif, The Cool Greenhouse e Monokultur, sono tra i protagonisti della puntata #19 di Area Contaminata che si muove tra elettronica, techno, post-punk e darkwave.

Buon ascolto.

Playlist

Komodo Kolektif – “Festival Of The Black Sun: Parts 1&2 (Evocation, Transfiguration)” – (Invisible Inc)

Higher Intelligence Agency/Biosphere – “Gas Street Basin” (Headphone)

Claro Intelecto – “Sirens” (Delsin)

Jeff Mills – “The Tides” (Axis)

Donato Dozzy – “12H.5 (Remix)” (Spazio Disponibile)

Thom Yorke – “Twist” (XL)

Jarv Is … – “Must I Evolve?” (Rough Trade)

Blue Orchids – “Addicted To The Day” (Tiny Global Productions)

The Cool Greenhouse – “Cardboard Man” (Lumpy)

Monokultur – “Daliga Nyheter” (Forlag For Fri Musik)

This Kind Of Punishment – “Don’t Go” (Superior Viaduct)

Membranes – “What Nature Gives … Nature Takes Away” (Cherry Red)

Constant Mongrel – “Experts In Skin” (Upset! The Rhythm)

Clay Rendering – “Don’t Understand You” (Hospital Productions)