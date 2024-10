Novità psych, post-rock, drone e post-hardcore, nella puntata #188 di Area Contaminata.

Tracklist

Smote – Sitting Stone, Pt.1 / Moin – Guess It’s Wrecked (feat. Olan Monk) / Godspeed You! Black Emperor – Grey Rubble – Green Shoots / Harvestman – Snow Spirits / The Telescopes – Nothing Matters / Gnod – Dream On / Shellac – Wednesday / Jesus Lizard – Alexis Feels Sick / Bed Maker – Two Captains / Karate – Defendants /

