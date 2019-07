Area Contaminata #18

Puntata #18 di Area Contaminata, che spazia dall’elettronica di Pessimist & Karim Maas, Burial e Meat Beat Manifesto alle sonorità post-punk di The Murder Capital e Diät.

Playlist

Scott Fraser ft. Louis Quinn – “Together More” – (Bird Scarer)

Coil – “Alternative Theme From The Gay Man’s Guide To Safer Sex” (Musique Pour La Danse)

Pessimist & Karim Maas – “B2” (Pessimist Productions)

Meat Beat Manifesto – “Call Sign” (Flexidisc)

Burial – “Claustro” (Hyperdub)

Colourbox – “Tarantula” (4AD)

Vanishing Twin – “Cryonic Suspension May Save Your Life” (Fire)

Gnoomes – “Sine Waves Ar Good For Your Health” (Rocket Recordings)

The Murder Capital – “Green & Blue” (Human Season)

Shellac – “The End Of Radio (Peel Session)” (BBC/Touch & Go)

Diat – “Only My Own” (Blackest Ever Black)