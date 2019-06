Area Contaminata #17

I nuovi lavori di Caterina Barbieri, Plaid e Logos, oltre alle ristampe di Muslimgauze, Horizzons e Werkbund, sono tra i protagonisti della puntata #17 di Area Contaminata, dedicata in particolare alle sonorità elettroniche e industrial.

Buon ascolto.

Playlist

Caterina Barbieri – “Fantas” (Editions Mego)

Leafcutter John – “Yes! Come Parade With Us” (Border Community)

Horizzzons – “Smog Urbain” (Public House Recordings)

Plaid – “Dancers” (Warp)

Not Glass – “Dum Loquor, Hora Fugit” (Ecstatic)

Craig Leon – “The Respondent In Dispute” (Rvng Intl.)

Alessandro Adriani – “Fuoco (Silent Servant Remix)” (Pias)

Alberich – “Quantized Angel” (Hospital Productions)

Logos – “Lighthouse Dub” (Different Circles)

Coil – “Spastiche (Basic)” (Infinite Fog)

Muslimgauze – “Untitled #6” (Staalplaat)

Rainer Veil – “Flex/Bliss” (Modern Love)

Werkbund – “Eine Von Diesen” (Walter Ulbricht Schallfolien)