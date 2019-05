Area Contaminata #16

Puntata #16 di Area Contaminata ricca di novità discografiche e di alcune ristampe che spaziano dall’italo disco all’electro, passando per l’industrial-wave e il dub, per terminare con il krautrock e la psichedelia.

Playlist

Tiger and Woods – Warning Fails (Running Back)

The Chemical Brothers – No Geography (Virgin)

96 Back – Digi Trigger (Central Processing Unit)

Plant 43 – Disrupt & Disobey (Central Processing Unit)

Xeno & Oaklander- Fire & Smoke (Dais)

Samuel Kerridge & Taylor Burch – Transmission 2 (Downwards)

Nitzer Ebb – Control I’m Here (Strategic Dancefloor Initiative Mix) (Pias)

Chevron – Do You Wanna Do Me (Like Someone You Love) (Shipwrec)

Khidja – Don’t Feed The Animals (DFA)

Mark Stewart – Favour (On-U Sound)

Jah Division – Isolation Dub (Ernest Jenning Record Co.)

Josefin Ohrn + The Liberation – Feel The Sun (Rocket Recordings)

Stereolab – Jenny Ondioline (7″/Ep Version – Alternative Mix) (Duophonic/Warp)

The Dream Syndicate – Put Some Miles On (Anti)