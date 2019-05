Area Contaminata #15 si divide in due parti. La prima è dedicata ad alcune delle uscite più interessanti del Record Store Day che si è celebrato lo scorso 13 aprile, la seconda invece si occupa delle novità in ambito post-punk, industrial e techno.

Tracklist

The Flaming Lips – “The Sparrow” (Bella Union)

Insides – “Darling Effect” (Beacon Sound)

Silver Apples – “The Edge Of Wonder (Andrew Weatherall Remix)” (Chickencoop)

Blancmange – “Living On The Ceiling (Richard Norris Remix)” (London)

Nocturnal Emissions – “Never Give Up” (Mannequin)

Adrian Borland – “Darkest Heart ” (Sounds Haarlem Likes Vinyl)

Fontaines D.C.- “The Lotts” (Partisan)

The Murder Capital – “Feeling Fades” (Human Season)

Priests – “Texas Instruments” (Sister Polygon)

Slow White Fall – “Vein” (Downwards)

Test Dept – “Information Scare” (One Little Indian)

Ugandan Methods/Prurient – “Venom Timetables” (Ostgut Ton)

Salford Electronics – “Deconstruction (Ancient Methods Remix)” (Hospital Productions)

British Murder Boys – “Fire In The Still Air” (Downwards)