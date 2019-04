Area Contaminata #14

Tra le proposte di questa puntata: la compilation di inediti che celebra i vent’anni di attività dell’etichetta londinese Rocket Girl, il box dedicato alla psichedelia inglese dall’85 al ’90, la ristampa in versione deluxe di Movement dei New Order, i nuovi album di Facs e Snapped Ankles.

Playlist

Low – “Holy Ghost” (Sub Pop)

Paul Weller – “Old Castles (Live at the Royal Festival Hall)” (Parlophone)

Edwyn Collins – “In the Morning” (AED)

General Public – “General Public” (Virgin)

The Long Ryders – “Greenville” (Cherry Red)

Meat Puppets – “Warranty” (Megaforce)

Accelera Deck – “I Believe It” (Rocket Girl)

Fuxa – “Sun Is Shining (Congo Hammer Remix” (Rocket Girl)

Snapped Ankles – “Rechargeable” (Leaf)

New Order – “Dreams Never End (Western Works Demo)” (Warner Music)

Facs – “In Time” (Trouble In Mind)

Rema Rema – “Rema Rema” (4AD)

Girls In Synthesis – “Disappear” (Louder Than War)

The Seers – “Psych-Out (Fear Of Technology)” (Cherry Red)

Bowery Electric – “Freedom Fighter” (Beggars Banquet)