Area Contaminata #12

La puntata #12 di Area Contaminata è dedicata esclusivamente alle novità discografiche e spazia tra ambient, dub, industrial, elettronica e post-punk.

Playlist

Pye Corner Audio – “Imprisoned Splendour” (Ghost Box)

Not Waving – “Emotion 1-4 Decontamination” (Ecstatic)

Mikron – “Aldergrove” (Central Processing Unit)

King Midas Sound – “X” (Cosmo Rhythmatic)

My Disco – “Rival Colour” (Downwards)

Rainforest Spiritual Enslavement – “Bridgetown Dub” (Les Disques De La Bretagne)

Jay Glass Dubs – “Thumb Dub” (Dub On Arrival)

Phoenix City All-Stars – “Clash City Rockers Dub” (Happy People)

The Specials – “Embarassed By You” (UMC)

Unloved – “Fail We May, Sail We Must” (Heavenly)

Woodleigh Research Facility – “Big Smash Up …” (Not On Label)

Erick Legrand – “Nina Is Camping” (Bandcamp)

Grebenstein & Seefried – “Arab Icon” (Downwards)

Boy Harsher – “LA” (Nude Club)

Current Affairs – “Breeding Feeling” (Not Unloved)