Area Contaminata #11

Puntata #11 di Area Contaminata: atmosfere oscure, sinistre e inquiete, ben rappresentate dal nuovo lavoro di King Midas Sound. La tensione si scioglie solo nel finale con i suoni elegiaci dei Prefab Sprout. Ascoltare per credere.

Playlist

Passarani – “Coldrain” (Offen)

Mikron – “Lyre” (UMC)

Pessimist – “Scifi” (Pessimist Productions)

Shiken Hanzo – “The Centipede” (A14)

G36 – “Militant” (Pressure)

King Midas Sound – “Alone” (Cosmo Rhythmatic)

Christoph De Babalon – “Raw Mind” (Alter)

Nkisi – “VII” (UIQ)

Black Rain – “City Of Atomic Ghost” (Blackest Ever Black)

Cosey Fanni Tutti – “Sophic Ripple” (Rush Hour)

Teeth Of The Sea – “Her Wraith” (Rocket Recordings)

Bremen – “Sinister” (Blackest Ever Black)

The Telescopes – “You Were Never Here” (Tapete)

Prefab Sprout – “I Travel The Megahertz” (Sony)