Area Contaminata #109 presenta una serie di nuove uscite in ambito di elettronica, psichedelia, shoegaze, folk e post-rock.

Playlist

Spiritualized – The Mainline Song / The Lockdown Song

Andy Bell – It Gets Easier

We Buy Records Theme – We Buy Records Theme (Maps Remix)

The Sound Of Science – Photosynthesis (Love The Green Machines)

Pneumatic Tubes – Magic Meadow

Broadcast – The Book Lovers (BBC Evening Session)

Bitchin Bajas – Quakenbrück

Ghost Power – Grimalkin

Astrel K – Imperial Phase

Modern Nature – Build

Movietone – Hydra (John Peel Session)

About Area Contaminata