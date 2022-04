Area Contaminata #104

Area Contaminata dedica anche la nuova puntata 104 alle ristampe, questa settimana a tema dark ambient e industrial, con artisti quali Coil, The Threshold HouseBoys Choir, Chris Carter, Zoviet France e Will Sergeant. L’unica eccezione è rappresentata dall’esordio solista di Tim Goss, ex The Shadow Ring e Call Back The Giants.

Playlist

Coil – Ether

The Theshold HouseBoys Choir – Part One: A Time Of Happening

Chris Carter – Falling

Zoviet France – Alchemagenta

Tim Goss – Afterfly

Will Sergeant – Scene V

