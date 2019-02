Area Contaminata #10 ospita i grandi ritorni di Specials e Cosey Fanni Tutti, oltre alla consueta varietà di novità e ristampe tra dub, post-punk, industrial e synth-wave.

Playlist

The Specials – “Vote For Me” (UMC)

The Specials – “10 Commandments” (UMC)

Bunny Lee – “Dubbing In The Front Yard” (Pressure)

Jay Glass Dubs – “The Evil Empire” (Bokeh Versions)

Mark Stewart + Maffia – “Liberty Dub” (Mute)

G36 – “Black Mass” (Hotline)

Throw Down Bones – “We Are Drugs” (Fuzz Club)

Cosey Fanni Tutti – “Tutti” (Conspiracy International)

Nash The Slash – “Womble” (Cherry Red)

Mutant Beat Dance – “Geometrical Disease (feat. Black Meteoric Star)” (Rush Hour)

LCD Soundsystem – “Seconds” (DFA)

Sad Lovers & Giants – “Biblical Crows” (Voight-Kampff)