Arcturus in Italia l’ultima settimana di marzo

Gli Arcturus sono un gruppo che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma chi non li conoscesse può sempre leggere questo nostro vecchio bignamino. Il loro è sempre stato un sound molto complesso e articolato, che ha contribuito a formare quella che è stata la corrente avantgarde nel black metal. Saranno in Italia con una setlist speciale, fatta di molti pezzi vecchi (anche alcuni tratti dal primo full length Aspera Hiems Symfonia) e diverse rarità. Oltre a loro avremo Shores Of Null, ShadowThrone e Pàrodos.

28/3 – Largo Venue – Roma (*)

29/3 – Revolver Club – San Donà di Piave (VE)

30/3 – Slaughter Club – Paderno Dugnano (MI)

Arcturus (avantgarde black metal, Prophecy Productions – NOR)

Shores Of Null (blackened gotich doom, Spinefarm Records/ Candlelight Records – IT)

ShadowThrone (symphonic black/thrash – IT)

Párodos (avantgarde black, Inverse Records – IT)

* Largo Venue – Via Biordo Michelotti, 2, 00176; Roma

Prevendite

TicketOne: 25 € + d.d.p

Vivaticket Italia: 25 € + d.d.p.

Costo in cassa: 30 €