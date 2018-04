Aprile al Magazzino sul Po

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

venerdì 6 aprile 2018

Magazzino sul Po e Offset Records presentano:

ARTO in concerto (all-stars band con membri provenienti da Calibro 35, Ronin, Zeus!…)

ore 21:30

Luca Cavina: basso, rhodes, pianoforte, organo

Bruno Germano: chitarra mancina

Simone Cavina: batteria, percussioni

Cristian Naldi: chitarra mancina

Ingresso 8 euro riservato soci ARCI

giovedì 12 aprile 2018

Magazzino Sul Po presenta:

VICTOR RICE (Easy Star All-Stars= plays Dub Side Of The Moon / RadioDread / Lonely Hearts Dub Band)

featuring Mr.T-Bone

warm up and after show by Miraflowers

ore 21:30

Ingresso 5 euro riservato soci ARCI

Venerdì 13 aprile

sudore detox lives presenta:

Eugenio Rodondi + T vernìce

ore 21:30

Eugenio Rodondi: il 26 ottobre 2017, per Phonarchia Dischi, esce “D’un tratto”, il terzo lavoro in studio, che viene presentato al Jazz Club di Torino e proposto live nei principali club italiani con la tournèe #Tuseguimichiomiperdo, prodotta da Dewrec con il sostegno di Amaròt e promossa da Sollevante Press.

T vernìce: abruzzese di adozione prima Bolognese e poi Torinese. Inizia a scrivere canzoni dal 2014 e non la smette più. Nel 2017 pubblica online “pòst”, un Ep d’esordio che presenta al pubblico accompagnato dalla sua chitarra in giro per l’Italia, aprendo i concerti di Lucio Corsi, Bob Angelini, Eugenio Rodondi, Lucio Leoni, Blindur.

sabato 14 aprile 2018

SOUND AND MOTION AGENCY presenta:

LUCA FUCCI / THE STAR PILLOW / S A R R A M / STEFANO BERTOLI / ANTONIO AIAZZI

ore 21:30

Ingresso 5 euro rieservato soci ARCI

venerdì 20 aprile 2018

NON CONTRO ME

il primo spettaconcerto al mondo

di e con Gio Evan

e con Anudo

ore 21:30

“Non contro me” non è un concerto nonostante la musica indie pop padroneggi lo scenario. Non è un reading di poesie nonostante le numerose letture che interpreterà. Né è uno spettacolo comico, nonostante le sue ormai amatissime gag e i suoi aneddoti surreali sempre presenti.

“Non contro me” sa soltanto cosa non è, eppure, è tutto questo.

Biglietto 12€ + tessera arci

sabato 21 aprile 2018

Magazzino sul Po presenta:

KORA BEAT in concerto

ore 21:30

Tra le più interessanti band del panorama fusion world/jazz in Italia. La Kora è un’arpa dell’ Africa occidentale suonata soprattutto nella musica tradizionale e il progetto, nato a Torino da un’idea del Maestro senegalese Cheikh Fall, ha l’obiettivo di integrare sempre più la Kora nella musica di stampo occidentale.

Ingresso 5 euro riservato soci ARCI

mercoledì 25 aprile 2018

TORINO JAZZ FESTIVAL

h. 22.00

Sollo/Mirra/Barbieri

a seguire

World Jam L.I.M.A. (LIBERE IMPROVVISAZIONI MUSICALI APERTE)

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI

venerdì 27 aprile 2018

Makepop

ore 21:30

I Makepop nascono dalla decisione a tavolino di due individui: Andrea Ciuchetti e Luca Cicchelli. Tutto il resto è geografia.

sabato 28 aprile 2018

Indianizer’ Zenith release party

+ Los Orioles

Cuchilla y Pagante Clan

ore 21:30

Indianizer nasce nel 2013, partorito dalle menti di alcuni psiconauti ispirati dai deliri selvaggi degli Animal Collective, dalle ritmiche tropicali dei Django Django, gli Os Mutantes e il movimento Tropicalia e il kraut-rock dei Can.

Ingresso 5 euro in prevendita e 8 euro alla porta riservato soci ARCI