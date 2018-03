Aprile 2018 al Superbudda (TO)

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 6 aprile

SEBASTIAN PLANO

Euro 7 + Tessera Superbudda Euro 5

Apertura porte ore 21:00

Giovedì 19 aprile

TATSURU ARAI presenta “Matters-ton”

Euro 5 + Tessera Superbudda Euro 5

Apertura porte ore 21:00

Sabato 28 aprile

MARTIN PAS presenta GRÜN, NICOLA RATTI, DRANG, A HAND, BLACK SEED, MATTEO FABBRI

Euro 7 per i tesserati Superbudda

Euro 10 ingresso compresa tessera Superbudda

Apertura porte ore 21:00

Dopo qualche mese di silenzio, intenso lavoro di studio ed eventi fuori sede, ad aprile il Superbudda torna a proporre i suoi eventi dal vivo.

La selezione della direzione artistica del Collettivo si concretizza in tre appuntamenti, ciascuno con caratteristiche preziose in fatto di produzione, esibizione ed esperienza. Tre proposte d’avanguardia e uniche nel genere sono previste per venerdì 6, giovedì 19 e sabato 28.

Venerdì 6 aprile Sebastian Plano, violoncellista e polistrumentista di base a Berlino e origine argentina, propone una performance delicata e ricercata: straziante cura dei dettagli al servizio della sua musica meravigliosa, il perfetto soundscape di una giornata dal sapore romantico, in attesa del suo terzo disco da solista, in uscita questa primavera per Mercury KX.

Giovedì 19 aprile la performance audio video di Tatsuru Arai si configura rivisitazione post-contemporanea della tecnica compositiva del serialismo. “Matters-ton” è il secondo capitolo del suo progetto Hyper Serial Music, che vede struttura, complessità e rumore rigenerarsi grazie all’ideazione di un algoritmo di intelligenza artificiale e ai visual 3D combinati, che impreziosiscono la performance. La sperimentazione di Arai amplia ed espande la teoria seriale classica verso nuovi e complessi orizzonti.

Sabato 28 aprile è dedicato alla produzione analogica: serata in collaborazione con Martin Pas, punto di riferimento in città per gli amanti dei synth modulari e della cultura DIY dello strumento elettronico, che vede esibirsi diversi produttori contemporanei. GRÜN (Daniele De Santis – dromoscope), Nicola Ratti (già curatore dello spazio Milanese Standard), Drang (il nuovo progetto dei torinesi Titta Bogatto e Maurizio Borgna, interamente gestito tramite synth modulari) e poi i dj A Hand (al secolo Giuseppe Magistro, fresco di 12” su Details Sound), Black Seed (che firma un imminente ep per Pinkman Records) e Matteo Fabbri, co-gestore con Magistro del progetto Details Sound.

Le tre serate hanno una caratteristica comune: la spettacolarità. Se i dischi di Plano e le produzioni di Arai sono di per sé contenuti coinvolgenti, l’occasione di fruire della performance dal vivo degli artisti coinvolti ad aprile al Superbudda significa vivere un’esperienza intrigante.