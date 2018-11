Anteprima “Varvara Night” del 16 novembre (con playlist di She Spread Sorrow)

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 16 novembre

ore 21:00

Varvara Festival presenta:

SIGILLUM S live

SHE SPREAD SORROW live

?ALOS live

contributo all’ingresso: 10 euro

evento riservato ai soci Arci

Ticket

Abbonamento

Tre nomi della scena italiana power electronics, drone, ritual noise. Una notte nera e potente, suoni viscerali in ambienti oscuri.

I Sigillum S, folli esploratori dei territori sconosciuti a cavallo tra elettronica estrema, acustica di confine e rumore occulto, ritornano con un nuovo album, il primo con la formazione composta dai fondatori Eraldo Bernocchi e Paolo L. Bandera più Bruno Dorella, con la quale ha da poco pubblicato The Irresistible Art Of Space Colonization And Its Mutation Implications.

She Spread Sorrow: solo project run di Alice Kundalini (già in Deviated Sister TV) dal 2014, pubblicato da Cold Spring. Ritual deathscape, death industrial e power electronics: ha suonato al Little Festival di Danzica, al She Make Noise di Madrid, allo United Forces Of Industrial di Londra, al romano Destination Morgue e allo stesso Varvara, oltre che al metal Brutal Assault (Repubblica Ceca). Nel 2018, sempre per Cold Spring, è uscito Midori, il suo terzo album.

?Alos: musicista e performer sperimentale, dal 2003, con la nascita del suo progetto solista ?Alos, Stefania Pedretti inizia a creare delle performance/spettacoli in cui la musica dal vivo è un elemento fondamentale. A fondamento di ogni sua azione performativa sta la figura femminile, il cui ruolo nella storia e nella società contemporanea viene esplorato criticamente.

Magazzino sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro