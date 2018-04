Anteprima Jazz is Dead! Again! Chris Corsano in concerto al Diavolo Rosso di Asti il 3 maggio

Riceviamo dall’ufficio stampa di Jazz is Dead! Again! e pubblichiamo. Gli amici di DobiaLab (GO), che lo ospiteranno il 30 aprile, hanno intervistato Corsano qui.

Anteprima Jazz is Dead! Again!

CHRIS CORSANO in concerto

prima e dopo: Alessandro Gambo plays “minimalmente percussivo”

giovedì 3 maggio 2018

Diavolo Rosso, Asti

Jazz is Dead, festival di ARCI Torino previsto nel capoluogo piemontese dal 25 al 27 maggio, è lieto di annunciare la giornata di anteprima dell’edizione 2018. Giovedì 3 maggio, in collaborazione con Piemonte dal Vivo, si terrà la giornata di apertura del gran rito musicale che celebra l’evoluzione della musica jazz.

Presso il Diavolo Rosso di Asti, Jazz is Dead presenta il grande batterista Chris Corsano. “Nei ritmi ossessivi, la chiave dei riti tribali”, così recitava Battiato e così Corsano conduce alla sfera intima e sensuale, fatta di pulsioni e percussioni. Anche le Baccanti del rito dionisiaco avrebbero apprezzato questa colonna sonora, perfetta ritmica di una viziosa celebrazione.

Come tutte le principali attività del Diavolo Rosso, anche questo evento si terrà nella chiesa sconsacrata (ex chiesa San Michele) nel centro storico di Asti, a voler sottolineare l’attenta ricerca di Jazz is Dead, non solo in fatto di selezione musicale, ma anche di scelta delle location, perfette cornici di un nome e di un’idea.

I risultati che il Diavolo Rosso annovera nella sua biografia ben si accostano alle intenzioni del comitato ARCI Torino: attività culturali e artistiche, integrazione sociale, animazione di quartiere, sostegno ai giovani artisti, sono tutte azioni che stanno alla base della ricerca culturale condotta dal direttore artistico del festival Alessandro Gambo.

Chi è Chris Corsano.

Lo sperimentatore Chris Corsano, capace con fluidità di suonare con popstar (Björk) come con esploratori (Thurston Moore, Bill Orcutt) e titani del free jazz (Joe McPhee, Paul Flaherty), batterà le pelli della sua batteria in omaggio al ritmo e ai suoni percussivi, creando un amalgama che racchiude astrazione, noise ed energia.

Come solista, Chris Corsano stupisce per le sue abilità fisiche ed estetiche dietro alla batteria, ma, oltre a questo, ci sono altre prospettive di espressione. Lo si può vedere utilizzare la batteria come un veicolo per espandere la sua palette, tirare al massimo le corde, usare la pressione dell’aria contro le pelli, chinandosi e soffiando, generando una sorta di “ensemble solista”.

Non c’è da stupirsi delle sue capacità: negli ultimi vent’anni Corsano è passato da esibizioni in duo a formazioni più corpose e oggi è ancora una figura singolare e dinamica nella scena della musica improvvisata, sempre in tour, in tutto il mondo, con un’epica lista di compagni.

Lasciamoci trascinare dalla potente onda di Jazz is Dead, scoprendo non solo musica dal carattere unico, ma anche luoghi non convenzionali: come gli scavi archeologici della villa romana di Almese, sede della celebrazione conclusiva del festival, prevista sabato 23 giugno ai piedi del monte Musiné.

Diavolo Rosso, Asti

Piazza San Martino 4, 14100 Asti

Apertura porte ore 21:00

Ticket: €5

